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Заикина Инна Владимировна
6.0
0
Заикина Инна Владимировна
Дерматовенеролог
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Дерматовенерология", 2014 г.
Общее усовершенствование "Профпатология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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