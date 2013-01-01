  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Зайцева Марина Сергеевна
Зайцева Марина Сергеевна
6.0
0

Зайцева Марина Сергеевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи