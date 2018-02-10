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Зданович Андрей Николаевич
6.0
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Зданович Андрей Николаевич

Хирург
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2011 г.
  • ВГМУ, ординатура по хирургии 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Актуальные вопросы хирургии от 10.02.2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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