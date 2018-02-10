Зданович Андрей Николаевич
Стаж 8 лет
Все виды амбулаторных хирургических операций и манипуляций. Удаление липом, атером, гигром, папиллом, фибром. Лечение бурситов (оперативным и безоперационным методами). Иссечение грубых послеоперационных рубцов с наложением косметических швов. Аппаратное лечение вросшего ногтя. Лечение ран любой сложности, трофических язв, пролежней. Введение внутрисуставных инъекций (Гиалуроновая кислота, PRP, ГКС). Блокада пяточных шпор
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Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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