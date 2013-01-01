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Зенин Иван Васильевич
6.3
1

Зенин Иван Васильевич

Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55/5
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
1 отзыв

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