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Зинкевич Ольга Федоровна
7.2
4
Зинкевич Ольга Федоровна
Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МРТ Лидер
ул. Кирова, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва
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