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  3. Зинкевич Ольга Федоровна
Зинкевич Ольга Федоровна
7.2
4

Зинкевич Ольга Федоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МРТ Лидер
ул. Кирова, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва

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