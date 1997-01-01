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Золотов Вадим Петрович
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Золотов Вадим Петрович
Уролог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1997 г. окончания
Интернатура по специальности "Урология", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Урология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-уролог, КГБУЗ ВП№5, с 1999 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов
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