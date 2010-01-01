Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Золотова Мария Алексеевна
6.3
1
Золотова Мария Алексеевна
Уролог
Стаж 8 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Урология", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Анцупов
Сергей Николаевич
Уролог
6.0
0
Записаться
Рубан
Елена Петровна
Уролог
6.0
0
Записаться
Иваненко
Любовь Николаевна
Уролог
,
Уролог-андролог
5.7
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...