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  3. Золотухин  Валентин Викторович
Золотухин  Валентин Викторович
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Золотухин  Валентин Викторович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский университет, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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