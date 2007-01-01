Золотухин Валентин Викторович
Стаж 14 лет
- Ортопедическая стоматология
- Все виды и способы протезирования
- Амбулаторная хирургия и установка имплантов
- Протезирование на имплантах
- Все виды и способы протезирования
- Амбулаторная хирургия и установка имплантов
- Протезирование на имплантах
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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