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  3. Зубченко Виктория Викторовна
Зубченко Виктория Викторовна
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Зубченко Виктория Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 50
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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