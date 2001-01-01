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Зуева Светлана Борисовна
6.0
0
Зуева Светлана Борисовна
Терапевт
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, педиатрия, 1992 год
ВГМУ, 2001 год, ПП "Терапия"
"Российский университет Дружбы народов", 2016, терапия
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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