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  3. Зуева Татьяна Владимировна
Зуева Татьяна Владимировна
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Зуева Татьяна Владимировна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
  • Интернатура по терапии с углубленным изучением иммунологии, ВГМИ, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП "Аллергология и иммунология", ВГМУ, 2006 г.
  • Сертификат Аллергология и иммунология, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
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