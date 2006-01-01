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  3. Зыбина Наталья Александровна
Зыбина Наталья Александровна
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Зыбина Наталья Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
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