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  3. Зюзь Валентина Дмитриевна
Зюзь Валентина Дмитриевна
6.0
0

Зюзь Валентина Дмитриевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
Владивосток, ул. Станюковича, 60А
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