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Детские врачи Владивостока

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    • Андролог
    • Анестезиолог-альголог
    • Анестезиолог-реаниматолог
    • Аритмолог
  • Б
    • Бактериолог
    • Ботулинотерапевт
  • В
    • Венеролог
    • Вирусолог
    • Врач клинической лабораторной диагностики
    • Врач ЛФК
    • Врач общей практики (семейный врач)
    • Врач по медицинской профилактике
    • Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
    • Врач скорой медицинской помощи
    • Врач ультразвуковой диагностики
    • Врач функциональной диагностики
    • Врач-консультант
  • Г
    • Гастроэнтеролог
    • Гематолог
    • Генетик
    • Гепатолог
    • Гериатр
    • Гинеколог
    • Гинеколог-онколог
    • Гинеколог-хирург
    • Гинеколог-эндокринолог
    • Гинеколог-эндоскопист
    • Гирудотерапевт
    • Главный врач
    • Гомеопат
  • Д
    • Дерматовенеролог
    • Дерматолог
    • Дефектолог
    • Диетолог
    • Директор клиники
  • З
    • Зав. бактериологической лабораторией
    • Зав. клинико-диагностической лабораторией
    • Зав. лабораторией
    • Зав. отделением
    • Зав. отделением плановой хирургии
    • Зав. педиатрическим отделением
    • Зав. рентгеновским отделением
    • Зав. травматологическим отделением
    • Зав. хирургическим отделением
    • Зав. центром
    • Зав. эндоскопическим отделением
    • Заведующий поликлиникой
    • Заместитель главного врача
    • Зубной врач
    • Зубной техник
  • И
    • Иглорефлексотерапевт
    • Иммунолог
    • Инструктор по лечебной физкультуре
    • Инфекционист
  • К
    • Кардиолог
    • Кардиохирург
    • Кинезиолог
    • Клинический психолог
    • Клинический фармаколог
    • Косметик-эстетист
    • Косметолог
    • Косметолог (дерматолог-косметолог)
    • КТ-диагност
  • Л
    • Лаборант
    • Логопед
    • Логопед-дефектолог
    • Лор (оториноларинголог)
    • Лор-хирург
  • М
    • Маммолог
    • Мануальный терапевт
    • Массажист
    • Медицинская сестра (брат)
    • Медицинская сестра (брат) -анестезист
    • Медицинская сестра (брат) палатная
    • Медицинская сестра (брат) по массажу
    • Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
    • Медицинская сестра (в косметологии)
    • Медицинская сестра (процедурный кабинет)
    • Медицинская сестра перевязочной
    • Микрокинезитерапевт
  • Н
    • Нарколог
    • Невролог (невропатолог)
    • Нейрофизиолог
    • Нейрохирург
    • Неонатолог
    • Нефролог
  • О
    • Окулист (офтальмолог)
    • Онкодерматолог
    • Онколог
    • Онколог-маммолог
    • Онколог-хирург
    • Онкоуролог
    • Операционная медицинская сестра (брат)
    • Оптометрист
    • Ординатор
    • Ортопед
    • Остеопат
  • П
    • Педиатр
    • Пластический хирург
    • Подиатр
    • Проктолог (колопроктолог)
    • Профпатолог
    • Психиатр
    • Психиатр-нарколог
    • Психолог
    • Психотерапевт
    • Пульмонолог
  • Р
    • Радиолог
    • Ревматолог
    • Рентгенолаборант
    • Рентгенолог
    • Репродуктолог (ЭКО)
    • Рефлексотерапевт
  • С
    • Сексолог
    • Сердечно-сосудистый хирург
    • Сосудистый хирург (ангиохирург)
    • Специалист по биорезонансной терапии
    • Специалист по вакцинации
    • Спортивный врач
    • Стоматолог
    • Стоматолог общей практики
    • Стоматолог-гигиенист
    • Стоматолог-гнатолог
    • Стоматолог-имплантолог
    • Стоматолог-ортодонт
    • Стоматолог-ортопед
    • Стоматолог-пародонтолог
    • Стоматолог-терапевт
    • Стоматолог-хирург
    • Стоматолог-эндодонт
    • Сурдоакустик
    • Сурдолог
  • Т
    • Терапевт
    • Торакальный хирург
    • Травматолог
    • Травматолог-ортопед
    • Трансфузиолог
    • Трихолог
  • У
    • УЗИ-специалист
    • Уролог
    • Уролог-андролог
  • Ф
    • Фельдшер
    • Фельдшер-лаборант
    • Физиотерапевт
    • Флеболог
    • Фониатр
    • Фтизиатр
  • Х
    • Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
    • Хирург
    • Хирург-имплантолог
    • Хирург-офтальмолог
  • Ч
    • Челюстно-лицевой хирург
  • Э
    • Эмбриолог
    • Эндокринолог
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Бочарников Александр Александрович
10
140

Бочарников Александр Александрович
Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Гончаров Андрей Владимирович
9.6
13

Гончаров Андрей Владимирович
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Петухова Наталья Сергеевна
9.3
12

Петухова Наталья Сергеевна
Стоматолог
Стаж 21 год
Принимает детей
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Калашникова Екатерина Николаевна
10
25

Калашникова Екатерина Николаевна
Педиатр
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Золотов Александр Сергеевич
10
15

Золотов Александр Сергеевич
Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Сичинава Зураб Александрович
10
22

Сичинава Зураб Александрович
Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Елицкий Анатолий Степанович
10
19

Елицкий Анатолий Степанович
Нейрохирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Красницкая Александра Сергеевна
10
25

Красницкая Александра Сергеевна
Лор (оториноларинголог), Главный врач
Стаж 8 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Маркелова Елена Владимировна
10
5

Маркелова Елена Владимировна
Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Куликова Марина Александровна
10
17

Куликова Марина Александровна
Психолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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