Маммолог во Владивостоке
Маммолог - это врач, занимающийся диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний молочных желез. Консультация у специалиста данного профиля рекомендуется при наличии уплотнений в груди, а также при ощущении тяжести и распирания в ней. Запись на прием к маммологу – то, что желательно сделать, если у женщины наблюдаются гормональные сбои.
Спровоцировать заболевание может бесконтрольный приём гормональных препаратов и частые аборты. Немаловажную роль играет также генетическая предрасположенность, то есть аналогичные проблемы, имевшиеся у родственниц пациентки по материнской линии. Предлагаем выбрать врача, опираясь на отзывы пациентов, которые успели пройти лечение.
Если вы заметили, что втянулся сосок или возникли изменения на коже груди, то стоит поторопиться с визитом к специалисту. Для постановки диагноза врач осуществит внешний осмотр молочной железы, назначит УЗИ или маммографию (цена услуг является вполне приемлемой и зависит от опыта, стажа врача).
Спровоцировать заболевание может бесконтрольный приём гормональных препаратов и частые аборты. Немаловажную роль играет также генетическая предрасположенность, то есть аналогичные проблемы, имевшиеся у родственниц пациентки по материнской линии. Предлагаем выбрать врача, опираясь на отзывы пациентов, которые успели пройти лечение.
Если вы заметили, что втянулся сосок или возникли изменения на коже груди, то стоит поторопиться с визитом к специалисту. Для постановки диагноза врач осуществит внешний осмотр молочной железы, назначит УЗИ или маммографию (цена услуг является вполне приемлемой и зависит от опыта, стажа врача).
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Б
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В
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Г
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Д
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З
- Зав. бактериологической лабораторией
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- Зав. лабораторией
- Зав. отделением
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- Зав. травматологическим отделением
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- Зав. центром
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- Зубной техник
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И
- Иглорефлексотерапевт
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К
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Л
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М
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Н
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О
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П
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Р
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С
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Т
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У
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Ф
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Х
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Ч
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Э
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