Детский Стоматолог-имплантолог во Владивостоке
Детские врачи. Имплантолог - доктор, осуществляющий полное либо частичное восстановление зубного ряда. В процессе работы врач стоматолог-имплантолог использует специальное профессиональное оборудование, уникальные имплантологические материалы, применяя разнообразные способы имплантации.
Когда необходима запись на прием и консультация имплантолога?
Обращаться к специалисту стоит при возникновении концевых, одиночных, а также включенных дефектов зубов. Одиночные и включенные дефекты не требуют препарирования соседних зубов. При концевых дефектах выполняют несъемное протезирование.
К доктору имплантологу обращаются при полном отсутствии зубов с целью установки несъемных протезов либо для фиксации съемных заменителей. Цена услуг имплантолога зависит от объема предстоящей работы.
Наш портал предоставляет возможность выбрать профессионального имплантолога во Владивостоке для восстановления зубов. До похода на консультацию о каждом докторе можно почитать отзывы.
Когда необходима запись на прием и консультация имплантолога?
Обращаться к специалисту стоит при возникновении концевых, одиночных, а также включенных дефектов зубов. Одиночные и включенные дефекты не требуют препарирования соседних зубов. При концевых дефектах выполняют несъемное протезирование.
К доктору имплантологу обращаются при полном отсутствии зубов с целью установки несъемных протезов либо для фиксации съемных заменителей. Цена услуг имплантолога зависит от объема предстоящей работы.
Наш портал предоставляет возможность выбрать профессионального имплантолога во Владивостоке для восстановления зубов. До похода на консультацию о каждом докторе можно почитать отзывы.
Читать полностью
Специализации врачей Фильтр
Специализацииx
-
А
- Акушер
- Акушер-гинеколог
- Аллерголог
- Аллерголог-иммунолог
- Андролог
- Анестезиолог-альголог
- Анестезиолог-реаниматолог
- Аритмолог
-
Б
- Бактериолог
- Ботулинотерапевт
-
В
- Венеролог
- Вирусолог
- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач ЛФК
- Врач общей практики (семейный врач)
- Врач по медицинской профилактике
- Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
- Врач скорой медицинской помощи
- Врач ультразвуковой диагностики
- Врач функциональной диагностики
- Врач-консультант
-
Г
- Гастроэнтеролог
- Гематолог
- Генетик
- Гепатолог
- Гериатр
- Гинеколог
- Гинеколог-онколог
- Гинеколог-хирург
- Гинеколог-эндокринолог
- Гинеколог-эндоскопист
- Гирудотерапевт
- Главный врач
- Гомеопат
-
Д
- Дерматовенеролог
- Дерматолог
- Дефектолог
- Диетолог
- Директор клиники
-
З
- Зав. бактериологической лабораторией
- Зав. клинико-диагностической лабораторией
- Зав. лабораторией
- Зав. отделением
- Зав. отделением плановой хирургии
- Зав. педиатрическим отделением
- Зав. рентгеновским отделением
- Зав. травматологическим отделением
- Зав. хирургическим отделением
- Зав. центром
- Зав. эндоскопическим отделением
- Заведующий поликлиникой
- Заместитель главного врача
- Зубной врач
- Зубной техник
-
И
- Иглорефлексотерапевт
- Иммунолог
- Инструктор по лечебной физкультуре
- Инфекционист
-
К
- Кардиолог
- Кардиохирург
- Кинезиолог
- Клинический психолог
- Клинический фармаколог
- Косметик-эстетист
- Косметолог
- Косметолог (дерматолог-косметолог)
- КТ-диагност
-
Л
- Лаборант
- Логопед
- Логопед-дефектолог
- Лор (оториноларинголог)
- Лор-хирург
-
М
- Маммолог
- Мануальный терапевт
- Массажист
- Медицинская сестра (брат)
- Медицинская сестра (брат) -анестезист
- Медицинская сестра (брат) палатная
- Медицинская сестра (брат) по массажу
- Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
- Медицинская сестра (в косметологии)
- Медицинская сестра (процедурный кабинет)
- Медицинская сестра перевязочной
- Микрокинезитерапевт
-
Н
- Нарколог
- Невролог (невропатолог)
- Нейрофизиолог
- Нейрохирург
- Неонатолог
- Нефролог
-
О
- Окулист (офтальмолог)
- Онкодерматолог
- Онколог
- Онколог-маммолог
- Онколог-хирург
- Онкоуролог
- Операционная медицинская сестра (брат)
- Оптометрист
- Ординатор
- Ортопед
- Остеопат
-
П
- Педиатр
- Пластический хирург
- Подиатр
- Проктолог (колопроктолог)
- Профпатолог
- Психиатр
- Психиатр-нарколог
- Психолог
- Психотерапевт
- Пульмонолог
-
Р
- Радиолог
- Ревматолог
- Рентгенолаборант
- Рентгенолог
- Репродуктолог (ЭКО)
- Рефлексотерапевт
-
С
- Сексолог
- Сердечно-сосудистый хирург
- Сосудистый хирург (ангиохирург)
- Специалист по биорезонансной терапии
- Специалист по вакцинации
- Спортивный врач
- Стоматолог
- Стоматолог общей практики
- Стоматолог-гигиенист
- Стоматолог-гнатолог
- Стоматолог-имплантолог
- Стоматолог-ортодонт
- Стоматолог-ортопед
- Стоматолог-пародонтолог
- Стоматолог-терапевт
- Стоматолог-хирург
- Стоматолог-эндодонт
- Сурдоакустик
- Сурдолог
-
Т
- Терапевт
- Торакальный хирург
- Травматолог
- Травматолог-ортопед
- Трансфузиолог
- Трихолог
-
У
- УЗИ-специалист
- Уролог
- Уролог-андролог
-
Ф
- Фельдшер
- Фельдшер-лаборант
- Физиотерапевт
- Флеболог
- Фониатр
- Фтизиатр
-
Х
- Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
- Хирург
- Хирург-имплантолог
- Хирург-офтальмолог
-
Ч
- Челюстно-лицевой хирург
-
Э
- Эмбриолог
- Эндокринолог
- Эндокринолог-андролог
- Эндоскопист
- Эпидемиолог
- Эпилептолог
Все специализации Скрыть
Фильтрx
Показать на карте
Стаж 7 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Записаться
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре